Normalt bruges hal 1 i Lillebælt Sport og Kultur til klassiske sportsgrene såsom håndbold, men fra fredag 23. februar var over 150 børn og unge bænket ved opstillede langborde alle med samme målsætning - nemlig at spille computerspil.

En halvspist Mcdonalds-burger, adskillige energidrikke i trendy farver, Mentos-pastiller og cola i lange baner. Det var det syn, der mødte avisens udsendte, da undertegnende søndag slog vejen forbi lanparty i Strib. Efterladenskaberne vidner om en weekend, som har budt på masser af hygge og computerspil, og selv om det var lanpartyets sidste dag, var mange stadig i gang med at spille, mens enkelte benyttede lejligheden til at få sig en ekstra lur under et af langbordene. Det er da også et par meget tilfredse arrangører, som kan gøre status over en god weekend.

- Det har kørt helt vild godt, og alle har hygget sig. Det er jo en blandet flok, hvor vi har haft børn helt ned til 10 år med, mens der har også været ældre skolebørn. Egentlig har vores eneste krav været at man selv skal kunne bruge et toilet, og så har vi selvfølgelig passet på dem, forklarer Peter Munkholm, der er medarrangør af lanpartyet.

Peter Munkholm og Jon Fabricius Turell, der også er medarrangør, står også for et e-sportevent til oktober, hvor der spilles racerbilspil, og det er på baggrund af det, at de to har arrangeret lanpartyet, der hedder Midlan.

- Vi har haft mulighed for at sætte et stort netværk op, for det er det vi har gjort, når vi har holdt racerspilevent, forklarer Jon Fabricius Turell.

Ud over adgang til netværk har weekendens mange gamere haft mulighed for at deltage i diverse konkurrencer, men der også blevet spillet mange individuelle kampe, hvor et af de mest populære spil har været CS:GO.